Ação no Aero Rancho atendeu mais de 300 jovens

Mais de mil jovens passaram pela Ação Jovem no bairro Aero Rancho. O evento, realizado pela Subsecretaria Municipal de Políticas para Juventude, superou a expectativa da organização, com mais de 300 atendimentos.

“A ação Jovem é uma parceria entre a Prefeitura Municipal e as associações atléticas das universidades. É jovem cuidando do jovem. São diversos serviços oferecidos, com intuito de oportunizar educação, cultura, desporto, lazer e, sobretudo, cidadania aos jovens de famílias com menor poder aquisitivo. Nosso objetivo é a inserção do jovem no meio social. Esta é uma ação que o prefeito Marquinhos Trad tem priorizado”, frisa o subsecretário da Juventude, Maicon Nogueira.

Diversos serviços e atividades foram realizados, incluindo corte de cabelo, testes de DST´s, feira de troca e doação de livros, balcão de empregos, inscrição no Cadastro Único, distribuição de mudas de plantas, atividades esportivas e culturais, entre outras.

O presidente da associação dos moradores do bairro Aero Rancho, Adriano Nobre, ficou satisfeito com a realização do evento, que incluiu jovens e crianças.

“Foi um evento direcionado para os jovens. O mais importante também foi a participação das crianças, no qual foi disponibilizado brinquedos e outras atividades. Os jogos com torneio entre times da UFMS, UNIDERP e também com os jovens do Aero Rancho foram muito disputados. Nossa garotada está de parabéns, pois venceram os jogos. Tivemos também apresentação musical. Foi uma ação muito divertida e temos muito a agradecer ao Maicon Nogueira e toda sua equipe”, finaliza Adriano.