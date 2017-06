Ação prevê recuperação do entorno do Anhaduí

Como parte das ações da Semana do Meio Ambiente, a Prefeitura Municipal irá promover nesta quinta-feira (8), a partir das 8 horas, uma Expedição Urbana que objetiva o início da revitalização do Rio Anhanduí. A ação acontece na Avenida Ernesto Geisel em frente ao Centro de Educação Ambiental Anhanduí, bairro Guanandi II.

Serão realizadas ações de limpeza, plantio de mudas para recuperação da mata ciliar e distribuição de material educativo/ambiental, no trecho de 1 km às margens do rio.

“A preservação e monitoramento dos córregos e rio é de grande importância para a cidade e o desenvolvimento de ações que promovam a educação ambiental por meio do envolvimento da sociedade demonstra o apoio e o engajamento de todos na preservação do meio ambiente e no desenvolvimento de uma cidade sustentável”, comenta o secretário municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana, José Marcos.

O evento tem como parceiros a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), UNIGRAN Capital, Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, Escoteiros “Grupo Atalaia Pantanal”, Grupo de Desbravadores, Patrulha Ambiental/PMCG, Polícia Militar Ambiental (PMA), Projeto Florestinha, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), MRV Engenharia e CRAS Guanandi.