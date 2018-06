Ação social doa pacotes de fraldas para idosos

Nos últimos quarenta dias a Loja Maçônica Fraternidade e Segredo do Grande Oriente de MS (COMAB) desenvolveu uma ação social para a arrecadação de fraldas geriátricas que foram direcionadas para a Sirpha – Lar do Idoso.

A ação social começou em maio e no dia 19 de junho a instituição recebeu a doação de 610 pacotes de fraldas somando ao todo 4.733 unidades de fraldas que foram entregues ao lar do idoso.

De acordo com o organizador da campanha, José Carlos Barbosa de Souza, a ideia da campanha surgiu de outra ação social. “Antes dessa campanha tínhamos feito outra para doação de leite e no momento da entrega funcionários da instituição levantaram a questão de que o lar também estava precisando de fraldas. Por isso realizamos essa nova campanha que foi um sucesso e contou com o apoio de muitas pessoas”, explicou.

A instituição atende atualmente cerca de 80 idosos. É uma entidade sem fins lucrativos e não governamental que está classificada como Instituto de Longa Permanência para idosos, que presta serviços de alta complexidade, ou seja, atende idosos com dependência de autocuidados para a vida diária e pessoal.

O objetivo principal da instituição é promover a qualidade de vida do idoso como um todo, com a proposta de assisti-lo integralmente. O lar fica na rua Luxo, 125, no bairro Nova Lima.