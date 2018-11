Professores e estudantes atenderão à população com atividades de saúde e cidadania

Neste sábado (1º) acadêmicos e professores do Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande levam diversos serviços de cidadania e saúde à população na região sul da Capital. Realizada em parceria com a comunidade Nossa Senhora das Graças, a ação social acontece das 8h às 12h, na sede da paróquia católica, situada na rua Palmacea, 702, no bairro Moreninha 2.

Na área de saúde, os visitantes serão atendidos pelos universitários de Enfermagem e Fisioterapia com aferição de pressão arterial, orientações sobre doenças sexualmente transmissíveis, avaliações posturais e informações sobre dores musculares. A Liga do Trauma, composta por acadêmicos capacitados em atendimentos emergenciais, dão instruções sobre como proceder em situações de urgências. "Levaremos os manequins para demonstrar as técnicas de salvamento em situações extremas e que podem ser comuns na vida da população, como engasgamentos, desmaios, entre outras", explicou o professor Felipe Veloso.

Alunos dos cursos de Nutrição e Educação Física promoverão avaliação da composição corporal, com aferição do índice de Massa Corpórea (IMC). "Também faremos o exame de bioimpedância, um método rápido que apresenta vários dados importantes, como percentuais de gordura, água, osso e músculos do corpo, que pode identificar possíveis riscos à saúde, como sobrepeso e obesidade", explicou a professora Ana Priscila Cayres.

A programação inclui, ainda, orientações jurídica, financeira e de imposto de renda realizadas pelos cursos de Direito, Ciências Contábeis, Administração, Recursos Humanos e Logística. Quem participar do evento também poderá aproveitar os serviços de corte de cabelo, oferecidos por uma equipe especializada.

E para as crianças que buscarem diversão, basta aproveitar as atividades recreativas e educativas, como contação de histórias, desenho e pintura, oferecidas pela turma de Pedagogia.

Gratuito, o evento também reunirá parceiros, como a Fundação do Trabalho (Funtrab) divulgando vagas de emprego; o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 13ª Região (Crefito 13) disponibilizando atendimento fisioterapêutico, com avaliação muscular e das articulações; e o Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 14ª Região (Creci 14) oferecendo orientações sobre aquisição de imóveis e mercado imobiliário. Para participar, basta comparecer ao local do evento.

SERVIÇO

Anhanguera | Ação Social no bairro Moreninhas 2

Data: 1° de dezembro

Horário: 8h às 12h

Local: Comunidade Nossa Senhora das Graças

Endereço: rua Palmacea, 702, no bairro Moreninha 2 - Gratuito