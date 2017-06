ACICG e Águas Guariroba realizam mutirão de conciliação

A Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) e a companhia de abastecimento de água da Capital, Águas Guariroba realizam de 5 a 9 de junho, a partir das 8h, um mutirão de conciliação para atender clientes que estejam em débito com a concessionária. A campanha conta com o apoio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, e vai atender os interessados das 8h às 12h, e das 13h às 17h, na sede da ACICG, oferecendo condições especiais para pagamentos à vista e parcelamento estendido.



A conciliação é uma forma de solução rápida, eficiente e econômica de resolver conflitos extrajudiciais e também ajuizados, pois acontece sem a participação de advogados e oferece total segurança jurídica. Nesse método, um conciliador tem a função de aproximar as partes envolvidas para negociarem diretamente a solução de suas divergências, com neutralidade e imparcialidade. “Nosso objetivo é promover a pacificação social e contribuir para reduzir o número de processos. As partes acabam mantendo o relacionamento, o que na maioria das vezes não acontece em um processo judicial” contribui o presidente da ACICG, João Carlos Polidoro.



Os interessados em realizar a conciliação com a Águas Guariroba devem procurar a sede da Associação Comercial localizada na Rua 15 de Novembro, 390, Centro. Durante a Semana de Conciliação que aconteceu em maio de 2016, a Águas Guariroba realizou 544 atendimentos e recuperou mais de R$1 milhão de reais.



Serviço

Mutirão de Conciliação Águas Guariroba na ACICG

Local: Rua 15 de novembro, 390 – Centro, em frente à Praça Ary Coelho

Horário: das 8h às 12h e as 13h às 17h

Mais informações: (67) 3312-5063