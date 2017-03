ACICG promove evento 'Guerreiras não nascem prontas' amanhã

Noite terá coquetel, networking e palestra motivacional com autor de best sellers José Luiz Tejon

Para celebrar o mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) realiza nesta quinta-feira, às 19h, no Yotedy Buffet, o evento Guerreiras não nascem prontas, uma noite exclusivamente para o público feminino reunindo conhecimento e diversão, com coquetel, palestra motivacional, oportunidade de networking e sorteio de brindes. O conferencista convidado é o escritor e autor de mais de 30 livros, José Luiz Tejon, reconhecido nacionalmente por inspirar pessoas com histórias de superação. Na ocasião, também haverá o lançamento de seu novo livro, intitulado com o tema desse evento.

O gestor da Escola de Varejo da Associação Comercial, Moacir Pereira Junior, revela que o evento é tradicional no calendário empresarial de Campo Grande e sempre surpreende as mulheres. “Queremos que as participantes se sintam valorizadas, principalmente, pelo conteúdo, por isso também é importante que aproveitem o momento para a troca de cartões”, explica. Ele completa dizendo que o tema foi escolhido com a intenção de ampliar a percepção feminina no cotidiano. “Por isso convidamos empresárias, lideres, mulheres guerreiras nascidas para interpretar distintos papéis, mães, esposas, filhas, mulheres que são personalidades apaixonadas, cuidadoras e consideradas as porta-vozes mais confiáveis a participar junto conosco”, finaliza.

Sobre o palestrante



Tejon é mestre em Arte e Cultura pela Universidade Mackenzie e Dr. em Pedagogia da Superação pela UED – Universidade de La Empresa, no Uruguai. É também professor convidado da Audencia Business School – França (Master Science em Food Management), coordenador acadêmico de Programas da FGV In Company e coordenador do Núcleo de Agronegócio da Escola Superior de Propaganda e Marketing – ESPM/SP. Integra o Hall da Fama pela Academia Brasileira de Marketing e recebeu Prêmio Destaque Imprensa pela AEASP em 2016. Ele também é autor dos best sellers O vôo do cisne, A grande virada e O código da superação, além de lançar o livro Guerreiros não nascem prontos

Serviço

Palestra ‘Guerreiras não nascem prontas’

Dia: 30 de março

Horário: às 19h

Local: Buffet Yotedy.

Informações: (67) 3312-5058 e [email protected]