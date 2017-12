ACICG se manifesta sobre decoração da 14 de Julho que deu o que falar

A Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), se manifestou em nota divulgada nesta segunda-feira (18), a respeito dos totens que compõe a decoração natalina na rua 14 de julho, centro da Capital.

A decoração levantou discussões após uma delas cair sobre um veículo no domingo (18) causando prejuízos materiais.

Sobre o fato, a Associação informou que está prestando toda a assistência ao proprietário do veículo. Sobre o risco de novas quedas, a instituição informou que será exigido verificações diárias para evitar novos acidentes.

Nas redes sociais, a população avalia como bizarra as luminárias que ocupam 16 vagas de estacionamento no trecho da rua 14 de julho entre a Avenida Afonso pena e rua Dom Aquino.

As luminárias de 4 metros de altura estimulam as vendas no período natalino, de acordo com a nota, alguns comerciantes registraram aumento no número de vendas, principalmente no período noturno, momento em que as luzes dos totens são acesas.

“Mesmo com recursos limitados diante do atual cenário econômico do País e, em curtíssimo tempo, não se omitiu e agiu para que a região não ficasse mais um ano sem qualquer atrativo”, diz a nota sobre a simples decoração.

A preocupação da instituição, segundo a ACICG, é contribuir para o aumento nas vendas de fim de ano.

“É a última vez que a população vai ver a 14 de julho como está”, finaliza a nota lembrando que a partir de 2018 ela será revitalizada.