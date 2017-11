Acidente custa a vida de motorista na madrugada do dia de Finados

Na madrugada dessa quinta-feira (2) um acidente grave aconteceu na Afonso Pena em frente ao Shopping Campo Grande. Uma caminhonete Nissan Frontier descia em alta velocidade (160km/h) a Avenida Afonso Pena, sentido Parque dos Poderes-Centro, e bateu de frente na lateral de um VW Fox Preto, que avançou o sinal para pegar a Avenida Furnas.

Com a colisão o veiculo Fox parou a 110m do local da batida. A condutora do veiculo, uma mulher de 24 anos, morreu durante o atendimento médico de emergência ainda no local. Havia uma criança de quatro anos no banco de trás, na cadeirinha, mas sem cinto, que foi socorrida consciente.

A caminhonete tinha dois ocupantes, mas o condutor fugiu e deixou o irmão no local o rapaz também precisou de atendimentos médicos.