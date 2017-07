Acidente de ônibus no Equador deixa ao menos 14 mortos e 26 feridos

Pelo menos 14 pessoas morreram e outras 26 ficaram feridas na noite de sexta-feira em um acidente envolvendo um ônibus de transporte no Equador em uma via que liga as províncias de Pechincha e Santo Domingo de los Tsáchilas, no centro-norte do país, informou neste sábado o Sistema Integrado de Segurança (ECU 911). Informação da agência EFE

Segundo dados do Ministério de Saúde Pública do país sul-americano, os 26 feridos foram levados para sete hospitais distintos.

No acidente, o ônibus capotou e acabou pegando fogo em seguida, e as equipes de resgate tiveram trabalho para retirar do veículo várias pessoas que ficaram presas.

O acidente ocorreu no quilômetro 30 da rodovia Alóag-Santo Domingo, quando o ônibus fazia a rota Quito-La Maná, no Centro-Norte do país.