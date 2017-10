Acidente deixa cabine de caminhão destruída e motorista sai ileso

A cabine de um caminhão carregado de areia ficou totalmente destruída após se envolver em um acidente na manhã desta sexta-feira (27), e o que chama atenção, é que o motorista e o passageiro do veículo não ficaram feridos.

O acidente aconteceu na rodovia Floriano de Camargo Barros (SP-143), em Pereiras, interior de São Paulo.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a vítima teria dormido ao volante e acabou colidindo de frente com outro caminhão, que seguia no sentido contrário.

O caminhão que foi atingido não ficou danificado e o caminhoneiro também não se feriu.