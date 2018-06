Acidente deixa motociclista gravemente ferido

O motociclista teria, aparentemente, batido a cabeça contra o para-brisas do carro

No inicio da noite desta segunda-feira (18), um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto, deixou um motociclista bastante ferido. O fato aconteceu no cruzamento entre a rua Sete de Setembro com a avenida Eurico Soares Andrade, em Nova Andradina.

A vítima trafegava pelo local em uma moto, quando ocorreu a colisão com o veículo. Devido ao impacto, o motociclista teria, aparentemente, batido a cabeça contra o para-brisa do carro. Ele também sofreu ferimentos na região das pernas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, prestando o socorro e encaminhando o homem até o Hospital Regional Francisco Dantas Maniçoba, onde passaria por atendimento médico. O motorista do carro não teria sofrido ferimentos. Uma equipe da Polícia Militar esteve no local.