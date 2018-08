O condutor perdeu o controle do veículo após bater em uma anta

Seis pessoas ficaram feridas na noite da última terça-feira (21), após um motorista que conduzia uma Kombi atropelar uma anta e perder o controle do veículo. O acidente aconteceu na MS-112, próximo ao município de Água Clara.

Conforme as informações da Rádio Caçula, o condutor trafegava pela rodovia quando a anta atravessou a pista. O motorista não conseguiu desviar e acabou colidindo com o animal, que morreu no local.

Segundo o site de notícias, com o impacto, a Kombi capotou várias vezes e foi parar às margens da rodovia. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e levou as vítimas para receber atendimento médico em Águas Clara.

Apesar do acidente, os envolvidos sofreram apenas escoriações pelo corpo.