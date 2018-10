Na tarde de terça-feira (23) uma motorista perdeu o controle do veículo que conduzia, provocando um acidente que deixou três pessoas feridas, no km-154 da MS-276, entre as cidades de Nova Andradina e Ivinhema.

De acordo com informações do Nova Notícias, as vítimas, sendo duas mulheres, 21 e 32 anos e um rapaz, 23 anos, moradores de Nova Andradina, eram ocupantes do carro e seguiam com destino a cidade de Fátima do Sul, quando a condutora perdeu o controle da direção do carro e após bater em um dos buracos existentes na rodovia, saiu da pista, sendo que o veiculo ficou parado em cima de uma cerca de uma propriedade rural.

As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros de Nova Andradina e encaminhadas ao Hospital Regional Francisco Dantas Maniçoba. A pista chegou a ficar fechada por alguns minutos até que todos os procedimentos da guarnição do Corpo de Bombeiros fossem realizados.

A ocorrência também foi registrada pela Polícia Militar Rodoviária Estadual.