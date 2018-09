Na manhã desta quarta-feira (19) uma colisão envolvendo um caminhão e uma camionete deixou uma pessoa morta e três feridas, na rodovia BR-163, entre Dourados e Caarapó.

De acordo com informações do Dourados Agora, um caminhão betoneira carregado com concreto usinado, de uma empresa de Dourados, bateu na caminhonete de Campo Grande, lotada com abacaxis, que partiu em três e ficou despedaçada, deixando um rastro de lataria, concreto e óleo na pista.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou ao site local que o homem identificado pela polícia como Fábio Alexandre Campos Magalhães, de 21 anos, morreu e dois feridos, que também estavam na caminhonete, foram atendidos por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da concessionária da rodovia, a CCR MS Via e encaminhadas para o Hospital da Vida, em Dourados.

O motorista do caminhão também foi encaminhado para aquela unidade hospitalar, pelo Samu. A PRF está controlando o tráfego da rodovia até a situação se normalizar. A recomendação é que condutores evitem passar pelo trecho.

Fotos: Cido Costa/Dourados Agora