Na noite de sexta-feira (28), por volta das 18h30, um acidente envolvendo um carro e uma carreta no km-502 da BR-163, em Jaraguari, deixa uma pessoa presa nas ferragens. A carreta, carregada com soja, tombou, após desviar de uma caminhonete que tentava ultrapassar outra carreta.

O motorista da carreta, de 40 anos, ficou preso nas ferragens. Preliminares indicam que ele não corre risco de morte. A equipe da concessionária CCR MSVia fez o atendimento no local e socorreu o motorista.

Segundo informações, uma caminhonete que seguia rumo a cidade de Campo Grande tentava ultrapassar um caminhão, mas não conseguiu voltar para a pista porque o veículo prendeu no para-choque do caminhão. O motorista da carreta, então desviou para o acostamento e acabou tombando. Nem o motorista da camionete e nem do caminhão ficaram feridos. No acidente, houve derramamento de carga na pista.