Acidente entre carro de passeio e carreta deixa uma pessoa morta e duas feridas

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em um acidente ocorrido na tarde desta terça-feira (20) na BR-163 em Rio Brilhante, a 163 quilômetros de Campo Grande. De acordo com informação a vítima fatal era do sexo masculino e estava acompanhada por outras duas pessoas em um Honda Civic que rodou na pista e bateu de frente com uma carreta.

Segundo apurado pela imprensa local os feridos foram encaminhados para um hospital no município de Dourados. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) está no local, mas ainda não há detalhes do acidente nem a identificação das vítimas.

Há informações que chovia no momento do acidente e a suspeita é que o veículo tenha aquaplanado. Após o impacto, o carro parou em um barranco às margens da rodovia e ficou completamente destruído. Não há informações se há interdição no trecho onde ocorreu o acidente.

A CCR MS Via, concessionária que administra a BR-163 em Mato Grosso do Sul, também encaminhou ambulância ao local para ajudar no resgate.