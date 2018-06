Acidente entre carro e duas motos deixa duas pessoas feridas

Na manhã desta sexta-feira (29), um acidente envolvendo um carro e duas motos deixou duas pessoas feridas, em Corumbá.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, com o impacto, uma das vítimas, um homem de 34 anos, apresentava corte no tornozelo e lesão no calcanhar esquerdo, enquanto o condutor da outra moto tinha fratura na perna e lesão no joelho direitos.

Após atendimento emergencial, as vítimas foram encaminhadas para o pronto-socorro municipal. Testemunhas informaram aos militares que o carro colidiu primeiro com uma moto, atingindo depois a outra motocicleta.