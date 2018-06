Acidente entre carro e moto deixa jovem gravemente ferida

O motorista do carro fugiu do local sem prestar socorro

Na noite desta quarta-feira (27), uma colisão entre uma moto e um carro deixou uma jovem gravemente ferida, em Corumbá.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros e da Policia Militar, através do boletim de ocorrência, a vítima, Julia Ferreira Rebello, 21 anos, estava de passageira em uma moto com Rodrigo Daltro Samaniego, 24 anos.

Com o impacto, testemunhas disseram que os ocupantes da moto foram arremessados para o chão e Julia bateu violentamente a cabeça no meio fio, ficando inconsciente. Ela apresentava fratura na perna direita e traumatismo craniano severo com perda de massa encefálica. O condutor da moto, Rodrigo, apresentava escoriações diversas pelo corpo, mas estava consciente e orientado.

Julia foi encaminha direto para o CTI do Pronto Socorro Municipal de Corumbá. O motorista do carro que colidiu com as vitimas fugiu do local.