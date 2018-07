Na manhã desta terça-feira (31) um acidente, no cruzamento da avenida Eurico Soares Andrade com a Rua São Vicente de Paulo, em Nova Andradina, entre um carro e uma moto, deixou uma mulher e uma criança feridas.

Segundo informações do Nova News, a mulher e a criança trafegavam pelo local, quando o condutor colidiu na moto. Devido ao impacto, as vítimas caíram no chão e sofreram ferimentos. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local.

As vítimas receberam os primeiros atendimentos ainda no local e foram encaminhadas para o Hospital Regional (HR) Francisco Dantas Maniçoba, onde receberiam cuidados médicos. O condutor do Uno não se feriu e permaneceu no local acompanhando os procedimentos.

Tanto o carro quanto a moto têm placas de Nova Andradina. Além dos Bombeiros e do Samu, uma equipe da Polícia Militar também esteve no local para efetuar o registro da ocorrência. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades.