Acidente entre motocicleta e caminhonete mata homem na MS-395

José Aparecido Oliveira, de 49 anos, morreu nesta terça-feira (26) após a motocicleta que conduzia ser atingida por uma caminhonete Toyota Hilux na MS-395. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 24, no trecho que liga a cidade de Anaurilândia e Bataguassu.

De acordo com informações do site Da hora Bataguassu, a caminhonete era conduzida por um homem de 34 anos que não teve a identificação revelada. O condutor contou que ele e a vítima seguiam em direção ao município de Bataguassu e no momento em que foi realizar uma manobra de ultrapassagem a vítima entrou na frente do veículo dando a entender que iria realizar uma manobra de retorno em meio à rodovia, não dando tempo dele parar a caminhonete e evitar a colisão.

Na caminhonete estava ainda um jovem de 26 anos, que assim como o condutor, não chegou a se ferir com o acidente. Com o forte impacto da colisão, José foi arremessado às margens da rodovia com múltiplas fraturas pelo corpo. A motocicleta em que a vítima seguia, parou a cerca de 30 metros do corpo, totalmente destruída.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Bataguassu e policiais militares do Distrito do Quebracho e de Anaurilândia estiveram no local realizando a sinalização da rodovia enquanto aguardavam a chegada da equipe da PMR (Policia Militar Rodoviária) de Batayporã e também peritos do Núcleo de Pericia de Nova Andradina.