Acidente entre motos na BR-158 deixa jovem em estado grave

No final da noite de terça-feira (7) um acidente na BR-158 em frente à entrada do frigorífico Marfrig, no município de Paranaíba, deixou duas vítimas, uma delas em estado grave, ambas foram encaminhadas para a Santa Casa de Paranaíba.

Segundo o Boletim de ocorrência a PRF constatou através dos danos causados nos veículos e dos vestígios deixados no local, que a Honda/Biz conduzida por João Otavio Narcizo Rodrigues, seguia no sentido a Paranaibá, quando a Honda/CG conduzida por Marcos Martins Melo, que seguia no mesmo sentido da Biz, fez uma mudança de faixa e acabou batendo na Biz, causando a queda de ambos os motociclistas.

Marcos teve ferimentos leves, enquanto João Otavio, que foi atirado com a força do impacto em uma vala, foi socorrido inconsciente com trauma crânio-encefálico.

Quando os PRFs chegaram ao local, as vítimas já haviam sido removidas, bem como as motocicletas, não sendo possível, assim, determinar, suas posições após a colisão.

Apenas o Marcos estava em condições de se submeter ao teste do bafômetro, mas não apresentou resultado positivo para ingestão de álcool. Em consultas aos sistemas, a PRF verificou que João Otavio não possui CNH.

Segundo informações da Santa Casa, por volta das 23hs do mesmo dia, João Otávio foi transferido para a cidade de Três Lagoas/MS.