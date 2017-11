Acidente entre ônibus e carreta deixa 14 feridos na BR-262

Na tarde deste domingo (12) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a um acidente envolvendo um ônibus e uma carreta que estava carregada com eucaliptos. 14 pessoas ficaram feridas e duas delas ficaram presas nas ferragens e estavam em estado grave. Os condutores dos dois veículos foram atendidos e estavam ilesos.

Os dois veículos estavam na rodovia BR-262, no km 19, em Três Lagoas, os dois veículos trafegavam no mesmo sentido (sentido Água Clara a Três Lagoas). Segundo a PRF a colisão aconteceu como o ônibus batendo na traseira da carreta, os policiais presumiram que o acidente foi por causa da falta de atenção do motorista coletivo.

A pista nessa região é duplicada, o caminhão seguia na faixa da direita e segundo os registros e informações preliminares, obtidas pela PRF, por motivo ainda desconhecido o condutor do coletivo bateu na traseira do veículo de carga, mesmo tendo a segunda faixa (da esquerda) para passar pelo caminhão.



As causas do acidente serão investigadas.