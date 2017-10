Acidente envolvendo carro e caminhão deixa um morto na BR-262

Uma pessoa morreu e três ficaram feridos em acidente na BR-262, próximo a Três Lagoas, na tarde desta terça-feira (3).

De acordo com informações do site JP News, um veículo de passeio seguia de Miranda para Maringá (PR), e era ocupado por três homens que voltavam de uma pescaria.

O motorista foi desviar de um buraco e devido ao desnível da rodovia, o veículo bateu na lateral de um tremião, que presta serviço a uma das fábricas de celulose da cidade e seguia no sentido Três Lagoas a Campo Grande, ou seja, sentido contrário ao do carro. Com a batida, o carro foi arremessado da pista e, em seguida, capotou.

Das quatro vítimas, uma morreu no local, outra foi atendida em estado grave por uma equipe do Serviço de Atendimento de Urgência Móvel (Samu) e levada para o Hospital Auxiliadora. As outras duas foram levadas pelo Samu e Corpo de Bombeiros ao hospital.

Além dos quatro, um quinto ocupante do carro sofreu escorações e permaneceu no local porque teria recusado atendimento. A identidade dos envolvidos no acidente não foi revelada.