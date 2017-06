Um acidente envolvendo dois carros deixaram quatro pessoas mortas e três feridas na noite de domingo (26), na MS-436, em Camapuã.

As vítimas são o empresário Wilson Fraga Fontoura, 41 anos, seu filho mais velho, Luiz Fernando Ferreira Fontoura, 12 anos e o casal, Antônio da Silva Alves e Ione Conceição Silva Alves.

De acordo com informações do site Infoco MS, o empresário que conduzia a camionete Hillux, retornava de Figueirão, onde participava com sua família do Encontro Estadual de Laço Comprido. No carro do empresário estavam além de seu filho mais velho que morreu na hora, mais dois filhos, Luiz Fernando e João Pedro além de sua esposa, que foram encaminhados conscientes para um hospital de Camapuã.

Antônio, o condutor do veículo Parati seguia no sentido contrário com sua esposa, Ione. O casal retornava para a fazenda onde trabalhavam, após participarem do aniversário de seus filhos em Camapuã.

Ainda não se sabe o motivo da colisão. A polícia Militar e Civil foram acionadas e bloquearam totalmente a pista.