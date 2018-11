Um acidente envolvendo os três veículos na manhã desta quinta-feira (8) aconteceu por volta das sete horas, na avenida marques de lavradio, no bairro Tiradentes, em Campo Grande.

Segundo relatos de testemunhas o rapaz que estava conduzindo uma Honda Titan, identificado como Claudeir Marim de Lemos, seguia em alta velocidade quando acabou batendo em outra motocicleta que estava a sua frente, com isso ele perdeu o controle e acabou colidindo em uma caminhonete Amarok que trafegava no sentido contrário da via.

Claudeir ficou com ferimentos leves, e com o impacto da batida ele acabou perdendo a consciência por alguns instantes e foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa, pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com o contador, Robson Willian de Oliveira, de 33 anos que estava na motocicleta que foi atingida, ele relatou que viu a caminhonete virando, foi quando ele acabou parando para não passar entre dois veículos, foi quando acabou sendo atingido pelo condutor de 23 anos, Robson não ficou ferido, somente assustado.

Já a condutora da Amarok, estava muito abalada, ela ficou em estado de choque, mas não sofreu nenhum tipo de ferimento. O impacto foi tão forte, que o para-lamas da moto ficou presa na caminhonete.