Acidente envolvendo ônibus escolar e carro de passeio deixa um morto

33 estudantes estavam no ônibus, mas não tiveram ferimentos graves

Paulo Roberto de Oliveira Silva, 46 anos, morreu em um acidente envolvendo um carro de passeio e um ônibus na noite de segunda-feira (26), na BR 158, próximo à Cassilândia.

A vítima dirigia uma Saveiro e bateu de frente com um ônibus escolar. A motorista do coletivo e os passageiros não sofreram ferimentos graves. O motorista do carro de passeio morreu na hora.

Segundo o registro policial, o ônibus que transportava 33 estudantes seguia de Cassilândia para Paranaíba, quando o motorista da Saveiro invadiu a pista causando o acidente. O caso foi registrado como morte a esclarecer.