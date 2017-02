O pastor Rubens Moreira de 55 anos morreu na manhã desta quinta-feira (7) ao colidir a motocicleta em que conduzia numa caminhonete, na BR-163, em São Gabriel do Oeste. Segundo informações preliminares, o prefeito do município, Aluizio São José (PSB), estava de passageiro no veículo envolvido, e saiu ileso do acidente.

De acordo com o site Edição de Notícias, o prefeito disse que realiza uma ultrapassagem, quando o motociclista o surpreendeu ao tentar fazer o retorno, invadindo a pista. O motorista da caminhonete Cláudio Herek de 50 anos, tentou desviar, jogando o veículo no canteiro central, mas não evitando a colisão.