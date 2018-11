No início da manhã desta terça-feira (20), por volta das 8h30 um acidente, na BR-163 envolvendo quatro veículos deixou uma pessoa ferida e um lado da pista ficou interditado.

A colisão aconteceu no km 485, próximo a Universidade Uniderp Agrárias. No Local a um semáforo, e segundo relatos de um dos envolvidos. Havia um fila de carros, e os carros foram parando, neste momento o condutor de uma Hilux prata, não percebeu que os veículos estavam parado, e acabou batendo na traseira de um carro de passeio, e invadiu a pista contrária e bateu de frente com uma caminhonete, tanto o carro atingido primeiro, quando o que provocou o acidente, acabou capotando.

Dentro do carro de passeio, um Onix branco, haviam dois passageiros , uma mulher de 31 anos e uma criança de apenas sete anos de idade, que não sofreram ferimentos.

O impacto foi tão forte, que uma motocicleta que estava parada a frente foi atingida, mas o motoqueiro só caiu no chão, mas não ficou ferido.

A caminhonete D20 que foi atingida tentou frear mais não conseguiu evitar o impacto, nela estavam três passageiros, mas apenas um homem ficou ferido, ele foi encaminhado para uma unidade de saúde, para ser mais bem avaliado.

O condutor da Hilux, um idoso de 71 anos, só teve um ferimento em sua mão esquerda, mas não precisou de cuidados médicos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local, e realizou todos os procedimentos e orientou os envolvidos. A CCR Via, fez toda a sinalização, desviou o trânsito da BR e logo depois fez a limpeza da via.