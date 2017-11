Duas pessoas morreram em um acidente de trânsito que ocorreu na noite de quarta-feira (22) na MS – 339 entre Miranda e Bodoquena – a 209 km de Campo Grande. Leandro Valêncio Martinez, de 29 anos, e Gislaine Novaes da Silva, 19, estavam no celta que bateu de frente em um caminhão

Conforme o Ediçãoms, o Corpo de Bombeiros de Aquidauana informou que as vítimas morreram no local, antes mesmo do socorro. O motorista do caminhão nada sofreu. Gilslaine e Leandro moravam em Miranda.

A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que o rapaz tenha perdido o controle do carro e invadido a pista contrária causando o acidente.