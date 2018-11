O presidente da Associação Comercial e Empresarial de Ponta Porã (ACEPP), Eduardo Gaúna sofreu um acidente de moto neste sábado (24), e precisou de cirurgia devido aos ferimentos que sofreu no momento da colisão. Levado para o Hospital Regional de Ponta Porã, ele sofreu três paradas cardíacas e morreu neste domingo (25).

Eduardo Gaúna foi candidato a deputado federal no último pleito e é dono do Restaurante Los Muchachos, além de ser membro de uma das famílias mais conhecidas da fronteira. Eduardo Gaúna é irmão do Giva da Panificadora Requinte e do Luís, da Butiquim Hamburgueria.