Acidente mata três pessoas da mesma família carbonizadas

Três pessoas que seriam da mesma família morreram em um grave acidente registrado neste domingo (12), na BR-158, em Paranaíba. Segundo a polícia que registrou a ocorrência, entre os mortos está uma garota de 11 anos.

De acordo com o site JP News, a carreta estava carregada de grãos e seguia para Nova Mutum (MT), quando próximo ao km 64, colidiu com uma S-10, que teria invadido a pista após o condutor perder a direção do veículo.

Testemunhas relataram que a camionete pegou fogo imediatamente, não havendo possibilidades de ajudar as vítimas a saírem das ferragens. Uma das vítima foi arremessada para for do veículo com a força o impacto.

Segundo a reportagem, as vítimas são Mattiuzo Bispo da Silva, 11, Gustavo Carvalho Rodrigues e Francielle Mattiuzo Bispo da Silva de 30 anos. As mulheres seriam mãe e filha, e primas do homem que conduzia o veículo. Os três mortos residiam no município de Presidente Epitácio (SP).