Acidente na BR-163 causa morte de um homem

Na noite desta sexta-feira (22), um homem morreu vítima de um acidente de trânsito na BR-163, próximo a Caarapó.

De acordo com informações do Dourados News, a vítima, Irineu Costa, 64 anos, seguia sentido Dourados-Caarapó, quando no começo da noite, um acidente envolveu o carro que Irineu conduzia e outros dois veículos.

Irineu foi socorrido pela equipe da CCR MS Via até um hospital em Caarapó, mas acabou sendo transferida para o Hospital da Vida, em Dourados, por conta da gravidade dos ferimentos.

Após passar por procedimentos médicos, Irineu não resistiu e morreu às 20h45. O caso foi registrado pelo filho da vítima na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados.

Policiais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), estiveram no local após o momento do acidente, mas a testemunha não soube detalhar o estado dos outros motoristas envolvidos.