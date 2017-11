Um acidente a BR-262, próximo a Àgua Clara, cidade a km de Campo Grande, deixou duas pessoas feridas na noite deste domingo (19).

Segundo informações do jornal JP News, acidente aconteceu a cerca de 20 quilometros da cidade. O Corpo de Bombeiros foi acionado. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local.

As vítimas foram encaminhadas ao Hospital de Água Clara. De acordo com o jornal local, as causas do acidente não foram divulgadas.