Vídeo: acidente na BR-262 deixa um morto e seis feridos

Uma colisão entre dois carros deixou uma pessoa morta e seis feridas na BR-262 próximo a Ribas do Rio Pardo, na manhã desta segunda-feira (5).

De acordo com informações preliminares, uma camionete Toyota Hillux teria feito uma ultrapassagem indevida invadindo a pista contraria e colidindo de frente com um HB20. As vítimas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros e pelo helicóptero da Polícia Militar.

Uma das vítimas identificado como Luís Antônio, 44 anos, foi encaminhada para a Santa Casa da Capital, segundo a assessoria do hospital, ele foi levado para o hospital de helicóptero e deu entrada com uma fratura exposta na perna esquerda, o estado de saúde dele é considerado grave.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde das outras vítimas e para onde foram encaminhadas. A pessoa que morreu no local teria sido uma mulher que ainda não teve a identidade revelada.

Veja o vídeo: