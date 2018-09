Na noite de quinta-feira (6) um acidente grave interditou a BR-267, entre Bataguassu e Presidente Epitácio. O acidente ocorreu no aterro na altura do quilômetro 3, próximo a ponte sobre o Rio Paraná.

Segundo informações do site Da Hora Bataguassu não foram esclarecidos os motivos do acidente, mas os testemunhos apontam que o condutor de uma Saveiro, placas de Presidente Epitácio (SP), que seguia no sentido ao estado de São Paulo, quando colidiu contra outros dois veículos que seguiam no sentido contrário, sendo um Fiat/Pálio, com placas de Presidente Epitácio (SP) e outra Saveiro com placas de Bataguassu. Após colidir com ambos os veículos a saveiro bateu contra o guard rail, e o condutor acabou ficando preso nas ferragens.

O corpo de bombeiros de Presidente Epitácio foi acionado e realizou o resgate da vítima das ferragens, e logo após foi encaminhando para a Santa Casa de Presidente Epitácio. Os ocupantes dos outros veículos não sofreram ferimentos e não necessitaram de atendimento médico.

Policiais Rodoviários Federais estiveram no local, uma vez que a pista ficou interditada nos dois sentidos da rodovia, enquanto eram realizados os trabalhos de resgate e retirada dos veículos da rodovia. Um congestionamento se formou em ambos os lados, chegando a cerca de quase quatro quilômetros.