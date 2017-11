Acidente na BR 463 tira a vida de idoso

Um homem idoso, que ainda não foi identificado, sofreu um acidente violento na noite por volta das 20h de terça-feira (14), na BR 463 o distrito de Sanga Puitã e a cidade de Ponta Porã. Ele não estava com nenhuma documentação para a identificação, aparentava ter mais de 50 anos.

O idoso pilotava uma moto estrangeira tipo triciclo, conhecido popularmente como moto carga, da marca Kenton, pela BR 463 sentido ao distrito de Sanga Puita, quando colidiu de frente com uma camionete Toyota Hilux, que transitava sentido Ponta Porã, a caminhonete era conduzida por Laender Dutra Corso.

Laender alega que ao ver o triciclo ainda tentou desviar, mas acabou batendo e caindo em um barrando situado na beira da pista, quando, segundo informações do site Porã News, um caminhão que transitava no mesmo sentido também atropelou a vitima, mas não parou.

A violência do impacto fez com que o corpo do idoso fosse parar a 46 metros do ponto de colisão. Pedaços da motocicleta ficaram espalhados pela pista e o capacete da vitima a cerca de 30 metros.

Segundo informações acreditasse que a vítima estaria conduzindo na contra mão e teria tentado cruzar a pista quando se chocou de frente com a camionete e ao cair na pista ainda acabou sendo atingido pelo caminhão.

Agentes da Policia Rodoviária Federal e da Policia Militar que atenderam a ocorrência após os agentes do Corpo de Bombeiros constatarem a morte do idoso, isolaram a área ate a chegada dos peritos da Policia Técnica, que realizaram os procedimentos de praxe e posteriormente encaminhou o corpo ao IML de Ponta Porã a espera que algum familiar realize a identificação.