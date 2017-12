Acidente na BR163 tira a vida de jovem

Na manhã desta sexta-feira (1º) um acidente na BR 163 na Capital, próximo ao bairro Itamaracá, custou à vida de um homem.

De acordo com o boletim de ocorrência um caminhoneiro acionou a polícia depois que um veículo gol bateu na parte frontal de sua carreta. O carro era conduzido por Igor Epifânio Soares De Souza (21).

Segundo o comunicante ele se deslocava no sentido Sidrolândia - Água Clara, quando foi atingido pelo Gol, conduzido por Igor, que estava em deslocando do sentido Shopping Bosque dos Ipês - Sidrolândia.

A vítima fatal teria invadido a faixa de acesso e acabou batendo no flanco dianteiro esquerdo da carreta. A testemunha disse que prestou socorro à vítima fatal, e que inclusive a equipe médica da empresa CCR, esteve no local, que fez todo o trabalho de reanimação da vítima, no entanto Igor faleceu no local.

A PRF realizou o teste do bafômetro na testemunha, a qual deu resultado negativo. O veículo Gol ficou no pátio da PRF, para os devidos fins. O corpo da vítima foi encaminhado ao IMOL.