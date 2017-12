Acidente na MS-134 mata uma anta e deixa uma pessoa ferida

Devido à força do impacto, a parte frontal do automóvel ficou totalmente destruída.

Na noite dessa segunda-feira (11), por volta das 22h50, um veículo Ford Ka, com placas de Nova Andradina, atropelou uma anta, ao trafegar pela rodovia MS-134, próximo à entrada da Usina Santa Helena.

De acordo com o site Nova News o carro, ocupado por três pessoas, trafegava sentido Nova Andradina a Nova Casa Verde quando, repentinamente, o animal cruzou a pista, provocando o acidente. Devido à força do impacto, a parte frontal do automóvel ficou totalmente destruída.

Tanto o condutor quanto uma mulher, que seguia no banco da frente, saíram ilesos do acidente, mas a pessoa que estava no banco de trás sofreu alguns ferimentos e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital Regional de Nova Andradina.

Além dos Bombeiros, equipes da Polícia Militar Rodoviária (PMR) e da Polícia Militar Ambiental (PMA) foram acionadas para atender a ocorrência. Quando a PMA chegou ao local, a anta já estava morta. Ela foi retirada da pista para evitar a ocorrência de novos acidentes.

Nos últimos dias, este é o segundo acidente de trânsito envolvendo antas na região. Na noite de terça-feira (05), um Fiat Uno, com placas de Nova Andradina, ficou com parte frontal totalmente destruída ao atropelar um animal da mesma espécie na rodovia MS-473, próximo à ponte sobre do Córrego do Baile, na região de Taquarussu.