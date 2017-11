Acidente na rotatória da Indubrasil custa à vida de motociclista

As causas do acidente ainda serão investigadas

Na noite dessa quinta-feira (2) um motociclista perdeu o controle do seu veículo e acabou sofrendo um acidente na rotatória do Indubrasil, João Carlos da Silva estava numa motocicleta Yamaha/YRB de cor preta, ele estava sozinho no momento do acidente.

De acordo com o boletim de ocorrência chegou ao conhecimento da polícia que havia ocorrido um acidente de trânsito com vítima fatal na BR 262, uma guarnição foi despachada para o local. Quando chegaram o Corpo de Bombeiros informou que o SAMU já havia declarado a morte de João Carlos.

Acredita-se que acidente foi ocasionado pela própria vítima. O corpo de João Carlos foi transportado pela Pax Canaã.

As causas do acidente ainda serão investigados.