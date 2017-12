Acidente no Paraguai mata cinco pessoas entre elas duas crianças

Cinco pessoas morreram em um grave acidente que envolveu três veículos na tarde de sexta-feira (8) em Iruña, no departamento do Alto Paraná no Paraguai. De acordo com a imprensa local quatro vítimas eram da mesma família entre elas duas crianças.

Conforme o Capitan Bado, um casal e suas duas filhas menores de idade perderam a vida, enquanto uma mulher mais velha, que seria a avó, sobreviveu. Eles estava em uma camionete Toyota.

A quinta vítima era uma mulher que viajava sozinha, os corpos foram encaminhados para o necrotério para identificação. Os mortos são: César Gómez Yegros, Sonia López López, Margarita Gómez de 8 anos e um bebê de 3 apenas três meses de vida. A morte de Pastora Martínez também foi confirmada.

As causas do acidente não foram reveladas.