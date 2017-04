Acidentes de trabalho matam 2,3 milhões de pessoas por ano no mundo, diz OIT

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) informou nesta sexta-feira, 28 de abril, Dia Mundial da Saúde e Segurança no Trabalho, que cerca de 2,3 milhões de pessoas morrem e 300 milhões ficam feridos todos os anos no mundo em acidentes de trabalho. Segundo a OIT, dados corretos e detalhados sobre o assunto vão ajudar a salvar vidas. As informações são da ONU News.

"Hoje nós não temos muitas razões para celebrar o Dia Mundial da Saúde e Segurança no Trabalho", disse o diretor do Escritório da OIT em Nova York, Vinícius Pinheiro. Segundo Pinheiro, a cada cinco minutos, cerca de 20 trabalhadores morrem em acidentes de trabalho. São cerca de 3 mil sofrem acidentes ao redor do mundo, disse ele. "É realmente uma tragédia muito grande, e o custo é enorme. A OIT estima que os acidentes de trabalho custam cerca de 4% do PIB [Produto Interno Bruto] mundial em termos de dias perdidos, gastos com saúde, pensões, reabilitação e reintegração."

Pinheiro ressaltou que os 2,3 milhões de mortes anuais representam apenas a "ponta do iceberg". Ele disse que grande parte dos acidentes não são reportados e que, por isso, a OIT escolheu como tema para a data a necessidade de melhorar as informações sobre essas ocorrências.

Magnitude

De acordo com a agência da ONU, os cálculos sobre mortos e feridos não refletem a magnitude do problema, nem o impacto real dos acidentes e doenças ocupacionais sobre os trabalhadores, famílias e economias. A OIT porpõe um melhor sistema de dados nacionais para que as autoridades possam compreender a dimensão e as consequências dos acidentes relacionados ao trabalho, "como ferimentos e doenças".

A partir dos chamados "dados de segurança ocupacional e de saúde, a meta é preparar políticas e estratégias eficazes para combater os problemas", explicou a OIT, ao destacar que dados confiáveis facilitam a determinação de prioridades e servem de base para calcular o progresso no setor.

Segundo especialistas, os países que tiverem informações corretas e atualizadas terão mais condições de implementar o plano de ação global para acabar com a pobreza, proteger o planeta e assegurar prosperidade para todos, seguindo a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável das Nações Unidas.

A OIT renovou o compromisso de apoiar os esforços dos Estados-Membros das Nações Unidas para aumentar a capacidade de prevenção de acidentes ocupacionais e doenças nos locais de trabalho.