Acidentes de trânsito na capital reduzem 10,4%

O Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMTran) divulgou nesta segunda-feira (18), um balanço de atividades que registra diminuição de 10,4% nos acidentes ocorridos em Campo Grande.

A intensificação das operações reduziu o número de acidentes de trânsito em geral, com vítimas e sem vítimas. Nos últimos cinco meses de 2018 foram registrados 4.183 acidentes e no mesmo período do ano passado foram registrados 4.670, uma redução de 10,4%.

Os números são ainda mais expressivos quando se trata de vítimas feridas, com redução de 18,1%, pois no período foram registrados 1.889 acidentes com vítimas neste ano, já em 2017 foram 2.309.

Entre janeiro até a data de hoje, foram realizadas 247 operações blitzes, principalmente nos bairros mais afastados do centro.

Cerca de 9.456 autos de infração de trânsito foram registrados, sendo que 1.157 pessoas foram autuadas por conduzirem veículo sem possuir carteira nacional de habilitação (CNH) e 2.656 veículos, entre carros e motocicletas, foram encaminhados ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS).

Durante a lei seca 342 pessoas foram autuadas por embriaguez ao volante, 306 se recusaram a fazer o teste de bafômetro e 151 foram autuadas em flagrante pelo crime de dirigir veículo sob influência de álcool neste ano.