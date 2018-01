Acidentes em rodovias federais de MS diminuem 52%

O número de acidentes nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul durante o feriado de Ano Novo, diminuiu 52% em comparação ao ano passado. É o que aponta o balanço da Operação Rodavida da Polícia Rodoviária Federal (PRF) entre os dias 29 de dezembro e 1° de janeiro.

De acordo com dados da PRF, no feriado de Ano Novo 2016/2017 foram registrados 31 acidentes nas rodovias federais dO Estado, no Réveillon 2017/2018, a PRF registou 15 acidentes.

O número de mortes também caiu. Na virada de ano de 2016/2017 duas pessoas morreram em acidentes nas rodovias federais em MS. Segundo informações da PRF, este ano uma pessoa morreu.

Durante a Operação foram registrados dois acidentes graves, com pelo menos um ferido ou uma pessoa morta, 9 acidentes com feridos e 17 pessoas feridas.

A PRF fiscalizou 2.892 veículos e 3.016 pessoas nas rodovias em Mato Grosso do Sul nestes quatro dias de Operação.

Operação Rodovida

A Operação Rodovida foi deflagrada no dia 22 de dezembro e se estenderá até o dia 18 de fevereiro, período com maior fluxo rodoviário, com comemorações de final de ano, férias escolares de janeiro e Carnaval.