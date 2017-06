Acontece neste quarta a final do 2º Festival da Canção da Reme

O evento será no Teatro Glauce Rocha, localizado no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul



Depois de três fases classificatórias, das quais participaram 87 inscritos, será realizada nesta quarta-feira (22), a partir das 13h30, a final do 2º Festival da Canção da Reme (Rede Municipal de Educação), que acontecerá no Teatro Glauce Rocha, localizado no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Com o objetivo de valorizar e revelar o talento dos estudantes, além de promover o intercâmbio entre a comunidade escolar, o Festival selecionou 18 alunos do ensino fundamental das escolas municipais, intérpretes de música, para a grande final, que irá premiar alunos das categorias de 7 a 11 anos e acima de 12 até o EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Os finalistas foram escolhidos em seleções que aconteceram em escolas das regiões urbanas do Anhanduizinho/Bandeira, Centro/Imbirussú/Lagoa e Prosa/Segredo. Os classificados apresentaram canções dos mais diversos estilos, desde sertanejo a MPB, além do gospel.

Além das interpretações solo, também foram selecionadas duplas, trios e quartetos, que durante o processo classificatório, se apresentaram acompanhados pelos mais variados instrumentos, como sax, violão, teclado, flauta e percussão.

Um dos principais eventos da Reme, o Festival da Canção é realizado pela Divisão de Esporte, Arte e Cultura (DEAC), da Semed (Secretaria Municipal de Educação), e tem a proposta de estimular o desenvolvimento da arte musical nas escolas e oferecer espaço aos alunos para demonstrarem a cultura popular.

O primeiro lugar de cada categoria será premiado com medalha e um violão. Os segundos lugares com medalha e um cajón – instrumento de percussão de origem peruana – e as terceiras colocações com medalha e um pandeiro meia lua.