Neste sábado (6), a população de Campo Grande que tiver interesse, poderá adquirir uma muda de árvore de pequeno porte a partir das 9h na rua 14 de Julho (entre a Avenida Mato Grosso e Rua Antônio Maria Coelho), durante a terceira edição do projeto ‘Reviva Cultura’.

Entre as espécies escolhidas estão: ipê amarelo, jacarandá mimoso e pata de vaca. Folhetos informativos sobre plantio correto e a poda urbana também serão entregues com as sementes. As árvores devem ser plantadas na faixa de serviço da calçada para não atrapalhar a faixa livre de circulação de pedestres.

A iniciativa é da concessionária Energisa que vai realizar a distribuição das sementes, como parte do “Programa Cidade das Árvores”, realizado pela TV Morena em parceria com a Prefeitura Municipal de Campo Grande e Ministério Público Estadual.