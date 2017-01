ACP já começa a cobrar piso de Marquinhos e eleição de diretores

Nesta terça-feira (10) a ACP iniciou o diálogo com a nova equipe de gestão municipal de Campo Grande. Duas reuniões marcaram a abertura da comunicação entre sindicato e prefeitura e entre os assuntos tratados estão a Lei do Piso para 20h e eleições diretas para diretores das escolas e Ceinf’s.

De acordo com a ACP, pela manhã, a diretoria foi recebida por uma comissão de secretários municipais e, à tarde, foi a vez de tratar exclusivamente com a secretária de Educação Ilza Mateus de Souza onde o presidente da ACP Lucílio Nobre colocou o sindicato à disposição para a discussão de políticas públicas para a educação.

Sobre a Lei Municipal 5.411/14 que dispõe sobre a Lei do Piso para 20h, de acordo com a ACP será marcada uma nova reunião, com a presença do prefeito, provavelmente para o início de fevereiro. Já sobre as eleições para diretores das escolas e Ceinf’s a secretária de Educação, Ilza Mateus, teria firmado o compromisso de realizar a eleição ainda este ano. Em até 90 dias, a Semed vai constituir uma comissão com participação da ACP para discutir a minuta do Projeto de Lei.

Ainda nas reuniões foram discutidos o pagamento da folha de dezembro e o cronograma anual de pagamentos de ativos e aposentados. Além dos assuntos agendados na pauta, a ACP também questionou a situação do pagamento das promoções funcionais. Os secretários afirmaram que a administração municipal tem conhecimento da dívida e está fazendo um estudo para realizar o pagamento retroativo dos direitos, estabelecendo critérios claros.

Na reunião com a equipe de governo participaram o Secretário de Planejamento, Finanças e Controle, Pedro Pedrossian Neto; a Secretária Municipal de Educação, Ilza Mateus de Souza; a Secretária Municipal de Gestão, Evelyse Ferreira Cruz Oyadomari e Secretária Adjunta de Gestão, Maria das Graças Macedo.

Para a diretoria da ACP, as reuniões demonstraram que o Executivo Municipal está se empenhando em cumprir os compromissos assumidos na campanha e a equipe gestora se coloca aberta ao diálogo. “Diante dos últimos acontecimentos, a categoria está com a autoestima baixa, desacreditada da existência de políticas públicas para a educação. Os encontros de hoje sinalizam uma esperança de retomada do avanço na REME”, avalia a vice-presidente do sindicato, Zélia Aguiar.

O presidente da entidade, Lucílio Nobre, frisou a defesa intransigente da categoria pelo cumprimento da Lei do Piso e de valorização da educação pública. “Foi importante discutir com a equipe de governo a implantação do Piso para 20h, previsto em lei. Também ficamos confiantes no interesse demonstrado pela secretária Ilza Mateus, nas propostas elaboradas pelos professores, destacando o compromisso em realizar eleições diretas para diretores”, conclui Nobre.