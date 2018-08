O protesto envolve profissionais da educação do Mato Grosso do Sul

Cerca de 300 manifestantes participam, na manhã desta sexta-feira (10), do “Dia do Basta”, organizado pela Associação Campo-grandense de Profissionais da Educação Pública (ACP).

A manifestação ocorre em todos os estados, de acordo com a assessoria, e nas reivindicações dos manifestantes estão incluídas as lutas contra as privatizações, a antirreforma do Ensino Médio e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Os manifestantes se concentraram às 8h, na sede da ACP, em seguida saíram em passeata pelo centro da cidade com gritos de “fora Temer, Marun, Geraldo Resende, Teresa Cristina e Moka”.

BNCC

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) vai dividir o currículo em dois momentos: no primeiro, durante o ensino fundamental, a formação será comum a todos os estudantes, ou seja, o conteúdo será o mesmo.

Em um segundo momento, ao longo do ensino médio, o aluno poderá escolher “itinerários” para seguir, definindo em quais áreas considera mais importante se concentrar.

A redação tentou contato com o presidente da ACP, Lucio Nobre e das demais associações envolvidas, mas até o fechamento desta reportagem não obteve retorno.