Acrissul prepara realização da ExpoMS Rural 2018

A Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul) iniciou os preparativos para a realização da ExpoMS Rural 2018, feira agropecuária que está prevista para acontecer entre os dias 23 de agosto e 2 de setembro no Parque de Exposições Laucídio Coelho e que contará com exposição de gado (corte e leite), além de julgamento de animais da raça nelore, shows, provas de laço e eventos técnicos.

A agenda técnica da exposição deste ano contará com a realização do 21º Encontro Técnico do Leite, evento promovido pela Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS), Sindicato Rural de Campo Grande, Senar-MS e com a participação da Acrissul e do Sebrae-MS. O evento inicialmente deveria ter acontecido no dia 1º de junho, mas foi adiado em virtude do movimento de paralisação dos caminhoneiros.



Na semana passada aconteceu um encontro entre as entidades envolvidas na realização do evento, que irá acontecer nos dias 31 de agosto e 1º de setembro no Parque de Exposições Laucídio Coelho. Na agenda do encontro estão palestras técnicas e uma oficina com produtores rurais. A previsão é de que cerca de 500 pessoas participem dos dois dias do evento, que também terá a feira Pró-Genética e Pró-Fêmeas, promovidas pela Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ ). A data ainda precisa ser confirmada.



Para o presidente da Acrissul, Jonatan Pereira Barbosa, o objetivo da entidade é colocar definitivamente a agenda do leite na programação anual da ExpoMS Rural, uma feira que já virou tradição em Mato Grosso do Sul. Recentemente, na Expogrande, foi inaugurada a Casa do Produtor de Leite, no recinto do Parque Laucídio Coelho, um local feito para congregar todos os núcleos de criadores de raças leiteiras do Estado e desenvolver atividades de fomento à atividade.



Mais ExpoMS Rural

A Associação Sul-mato-grossense dos Criadores de Nelore (Nelore MS) irá promover na ExpoMS Rural a ExpoNelore, exposição da raça válida para o ranking nacional. A exemplo do que aconteceu na Expogrande, somente oito exposições no Brasil participam desse ranking. Na Expogrande participou o gado nelore padrão. Na ExpoMS Rural será a vez do nelore mocho.



Além disso, haverá uma etapa da Festa Nacional do Cavalo Árabe, uma raça de equinos que elevou o Mato Grosso do Sul a ocupar o quarto lugar em quantidade de animais da raça e a ser dono de um dos melhores plantéis do País.



Ainda no segmento de equinos, a ExpoMS Rural irá receber atividades ligadas às raça de cavalo crioulo, com a realização de uma prova de laço (crioulaço), além do shopping do cavalo pantaneiro e da raça quarto de milha.



A entidade já prepara a agenda de leilões de bovinos e equinos que serão promovidos durante o evento.



A Acrissul estuda, ainda, a viabilidade de promover na ExpoMS Rural etapas iniciais da Copa Acrissul de Laço Comprido.



O setor de pequenos animais também terá seu espaço na feira, com exposição de ovinos no pavilhão da Asmaco, das mais variadas raças e criadores de Mato Grosso do Sul e de outros estados, que tradicionalmente participam da Expogrande.