Edson Pereira dos Santos foi preso na manhã desta segunda-feira (27), acusado de matar Delmiro da Silva de 58 anos, na noite de ontem, em um bar no município de Caarapó. Ambos bebiam juntos no estabelecimento, quando por motivo fútil, o autor rasgou o peito do amigo com um canivete.

Segundo o site Caarapó News, Edson foi detido enquanto retornava para casa, quando confessou o crime sem dar mais detalhes. Aos policiais, ele relatou que jogou a arma em um matagal.

Crime

Edson, um amigo e Delmiro consumiam bebida alcoólica juntos, na noite deste domingo (26), num bar em Caarapó.

Momento em que os três estavam sentados na mesa, por motivo fútil, Edson avisou que mataria Delmiro. O amigo, testemunha do caso, tentou intervir, mas sem sucesso.

Segundo o boletim de ocorrência, usando um canivete, Edson teria desferido um golpe de baixo para cima em Delmiro, rasgando o peito da vítima, morrendo no local.