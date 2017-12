Acusado de estuprar e matar Kauan será julgado nesta quarta

O professor David Almeida, 38 anos, acusado de estuprar, matar e esquartejar Kauan Andrade Soares dos Santos, 9 anos, passará pela primeira audiência de instrução e julgamento nesta quarta-feira (13).

A audiência tinha sido marcada para o dia 18 de dezembro, mas foi antecipada pelo juiz Marcelo Ivo de Oliveira.

O juiz rejeitou o pedido da defesa, que pediu pela absolvição sumária do professor, e pela rejeição da denúncia, sob o argumento de que inexiste exame de corpo de delito, não havendo assim qualquer prova de materialidade do crime.

Conforme o magistrado, pelo fato de o corpo de Kauan não ter sido encontrado não se pode falar sobre a ausência de maternidade do delito. “Foram encontrados no veículo do acusado, fios de cabelo e marcas de sangue que podem ser da aludida vítima, estando no aguardo apenas da juntada do laudo acerca do resultado de DNA”, afirmou.

Assim, o juiz rejeitou o pedido da defesa, designando a audiência e ressaltando que haverá a realização de depoimento especial. O caso tem outras nove vítimas além do menino.

David é acusado de estupro de vulnerável com resultado morte, destruição ou ocultação de cadáver e vilipendiar cadáver. Também é acusado de outros dois estupros de vulnerável, quatro estupros, seis induzimentos à prostituição, além de uma contravenção penal de molestar adolescente.

Caso comprovados, pode gerar uma pena de pelo menos 86 anos de reclusão.

Relembre o caso

Na noite do dia 25 de junho, Deivid Almeida, principal suspeito do crime, teria atraído a criança para sua casa no Bairro Cophavilla ll. O estuprador contou com a ajuda de um adolescente de 14 anos que contou detalhes do crime à polícia.

Na madrugada do dia seguinte, o suspeito e o adolescente colocaram Kauan em um saco preto e jogaram o corpo do menino no Rio Anhanduí.

A polícia encontrou material de pedofilia na casa do suspeito que foi incendiada no útlimo domingo (23). E segundo informações, o suspeito já foi professor em Escolas Estaduais e Municipais e atraia as vítimas oferecendo dinheiro. Ele está sendo investigado por mais dois estupros a adolescentes.

O suspeito estava preso preventivamente na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF), mas nesta quinta-feira (270 foi encaminhado para Instituto Penal de Campo Grande, no Jardim Noroeste e o adolescente foi encaminhado para uma Unidade Educacional de Internação.